Mutfakta doğalgaz patlaması: Üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Mayıs günü iddiaya göre, Yusuf Erbaş, mutfakta ocağı yakmaya çalışırken, doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Binada korku ve paniğe neden olan patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğal gaz ile ilgili görevliler sevk edildi.