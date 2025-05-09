Mutfakta doğalgaz patlaması: Üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü

Aydın'da mutfakta doğalgaz sızıntısında kaynaklanan patlamada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Mutfakta doğalgaz patlaması: Üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü

'ın Söke ilçesinde 5 Mayıs günü iddiaya göre, Yusuf Erbaş, mutfakta ocağı yakmaya çalışırken, kaynaklı patlama meydana geldi.

Binada korku ve paniğe neden olan patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğal gaz ile ilgili görevliler sevk edildi.

Mutfakta doğalgaz patlaması: Üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü - 1

Erbaş, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda birinci derece yanık oluşan Erbaş, daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Erbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Balıkesirli olduğu öğrenilen Erbaş'ın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...