Mutfakta sessiz tehlike: Bez yerine hijyenik havlu dönemi başlıyor
Mutfak bezlerinin evlerdeki en kirli olduğunu düşündüğümüz klozet kapağından bile daha kirli olabileceğini biliyor muydunuz? Hijyenik bir alternatif arayanlar için Sleepy Easy Clean, gıda ile temas eden yüzeyler için Süper Mutfak Havlusu’nu geliştirdi. (İLANDIR)
Evlerde en çok kullanılan temizlik araçlarından biri olan mutfak bezlerinin, bakterilerin en yoğun bulunduğu ev eşyaları arasında yer aldığı bilimsel olarak kanıtlandı.
Türkiye’de bir ilk ve tek olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, hijyen konusuna etkili ve pratik bir çözüm sunuyor.
Gıda Temaslı Yüzeyler İçin Özel Olarak Geliştirildi
Sleepy tarafından geliştirilen Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, parfümsüz yapısı ve gıdayla temasa uygun içeriğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Tezgahlar, kesme tahtaları buzdolabı içi ve mutfak aletleri gibi doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor.
Hijyenik, Doğal ve Tek Kullanımlık
Ürün, greyfurt, limon, portakal ve bergamot yağlarıyla zenginleştirilmiş doğal formülü sayesinde hem ferah hem de sağlıklı bir temizlik sunuyor. Tek kullanımlık yapısıyla da bezlerde biriken bakteri riskini ortadan kaldırıyor.
Durulama Gerektirmeyen Pratik Temizlik
Sleepy Easy Clean, kalın ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekerken, temizlik sonrası durulama gerektirmemesi sayesinde kullanıcılarına zaman da kazandırıyor.
Yeni Mutfak Alışkanlığı: “Temizle ve At”
Sleepy Easy Clean, mutfaklarda “temizle ve at” alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Güvenli, etkili ve doğal temizlik arayanlar için geliştirilen bu ürün, mutfak hijyeninde yeni bir dönemin habercisi olabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Banyo
- Temizlik Maddesi
- Mutfak