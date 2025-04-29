Mutfakta sessiz tehlike: Bez yerine hijyenik havlu dönemi başlıyor

Evlerde en çok kullanılan temizlik araçlarından biri olan mutfak bezlerinin, bakterilerin en yoğun bulunduğu ev eşyaları arasında yer aldığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Türkiye’de bir ilk ve tek olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, hijyen konusuna etkili ve pratik bir çözüm sunuyor.

Gıda Temaslı Yüzeyler İçin Özel Olarak Geliştirildi



Sleepy tarafından geliştirilen Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, parfümsüz yapısı ve gıdayla temasa uygun içeriğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Tezgahlar, kesme tahtaları buzdolabı içi ve mutfak aletleri gibi doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor.



Hijyenik, Doğal ve Tek Kullanımlık



Ürün, greyfurt, limon, portakal ve bergamot yağlarıyla zenginleştirilmiş doğal formülü sayesinde hem ferah hem de sağlıklı bir temizlik sunuyor. Tek kullanımlık yapısıyla da bezlerde biriken bakteri riskini ortadan kaldırıyor.