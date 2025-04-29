Mutfakta sessiz tehlike: Sünger yerine hijyenik havlu dönemi başlıyor
Araştırmalar, mutfak süngerlerinin klozet kapağından daha kirli olduğunu gösteriyor. Hijyenik bir alternatif arayanlar için geliştirilen Sleepy Easy Clean, gıda ile temas eden yüzeylerde güvenli temizlik vaat ediyor. (İLANDIR)
Evlerde en çok kullanılan temizlik araçlarından biri olan mutfak süngerlerinin, bakterilerin en yoğun bulunduğu ev eşyaları arasında yer aldığı bilimsel olarak kanıtlandı.
Arizona Üniversitesi ve NSF International tarafından yapılan araştırmalara göre mutfak süngerlerinin yüzde 75’inde zararlı bakteriler bulunuyor.
Almanya’da yapılan bir başka çalışmada ise tek bir süngerde 362 farklı mikrop türüne rastlandı.
Bu çarpıcı veriler, mutfaklarda hijyenin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye’de bir ilk olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, bu soruna etkili ve pratik bir çözüm sunuyor.
Gıda Temaslı Yüzeyler İçin Özel Olarak Geliştirildi
Sleepy tarafından geliştirilen Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, parfümsüz yapısı ve gıdayla temasa uygun içeriğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Tezgahlar, kesme tahtaları ve mutfak aletleri gibi doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor.
Hijyenik, Doğal ve Tek Kullanımlık
Ürün, greyfurt, limon, portakal ve bergamot yağlarıyla zenginleştirilmiş doğal formülü sayesinde hem ferah hem de sağlıklı bir temizlik sunuyor. Tek kullanımlık yapısıyla da sünger ve bezlerde biriken bakteri riskini ortadan kaldırıyor.
Durulama Gerektirmeyen Pratik Temizlik
Sleepy Easy Clean, kalın ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekerken, temizlik sonrası durulama gerektirmemesi sayesinde de kullanıcılarına zaman kazandırıyor.
Yeni Mutfak Alışkanlığı: “Temizle ve At”
Sleepy Easy Clean, mutfaklarda “temizle ve at” alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Güvenli, etkili ve doğal temizlik arayanlar için geliştirilen bu ürün, mutfak hijyeninde yeni bir dönemin habercisi olabilir.
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