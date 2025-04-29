Mutfakta sessiz tehlike: Sünger yerine hijyenik havlu dönemi başlıyor

Evlerde en çok kullanılan temizlik araçlarından biri olan mutfak süngerlerinin, bakterilerin en yoğun bulunduğu ev eşyaları arasında yer aldığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Arizona Üniversitesi ve NSF International tarafından yapılan araştırmalara göre mutfak süngerlerinin yüzde 75’inde zararlı bakteriler bulunuyor.

Almanya’da yapılan bir başka çalışmada ise tek bir süngerde 362 farklı mikrop türüne rastlandı.

Bu çarpıcı veriler, mutfaklarda hijyenin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye’de bir ilk olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, bu soruna etkili ve pratik bir çözüm sunuyor.

Gıda Temaslı Yüzeyler İçin Özel Olarak Geliştirildi

Sleepy tarafından geliştirilen Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, parfümsüz yapısı ve gıdayla temasa uygun içeriğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Tezgahlar, kesme tahtaları ve mutfak aletleri gibi doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor.