Mutfaktaki yangın evi yakıyordu

Kastamonu'da bir evin mutfağında yangın çıktı.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Kargı Mahallesi'ndeki Uğurkaya Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Olay da can kaybı ya da yaralanan olmazken evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.