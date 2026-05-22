Mutlak butlan itirazına mahkemeden ret: Gözler YSK'nın vereceği kararda
22.05.2026 11:21
Son Güncelleme: 22.05.2026 14:32
CHP, itiraz dilekçesini dijital ortamda verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı. YSK, başvuruyu görüşüp karara bağlayacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ise CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararına ilişkin itiraz süreci devam ediyor.
CHP kurmayları karara hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nde hem de Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz etti.
CHP'NİN TEDBİR İTİRAZINA MAHKEMEDEN RET
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı.
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.
Kararda; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun "İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz" başlıklı 394’üncü maddesi ile “Temyiz Edilemeyen Kararlar” başlıklı 362’nci maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti.
Kararda, “Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapıldı.
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın, 22 Mayıs tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı belirtildi.
YÜKSEK SEÇİM KURULU DA KARAR AÇIKLAYACAK
CHP karara Yüksek Seçim Kurulu'nda da itiraz etti.
CHP, itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğu belirtmiş 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edildi.
Dilekçede, bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK’nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına atıf yapıldı.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca, 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay’da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir; bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez.”
DİJİTAL ORTAMDAN BAŞVURU YAPILDI
Yüksek Seçim Kurulu önünden son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Sibel Can, başvurunun fiziksel olarak yapılmasının planlandığını ancak süreç içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle başvurunun dijital ortamda yapılmasının kararlaştırıldığını anlattı.
YSK Başkanı Serdar Mutta ve YSK üyeleri sabah saatlerinde kuruma gelerek mesaisine başladı.
EMİR: YSK KARARLARININ ARKASINDA DURMALI
YSK'ya yapılan başvuruya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir." dedi.
Kararın ardından CHP'liler genel merkezin önünde buluştu.
HUKUKÇULAR NE DİYOR?
NTV yayınında söz konusu başvuruyu yorumlayan hukukçu Mustafa Murat Kaplan ise, siyasi partilerin nitelikleri itibariyle "dernek" olduğunu söyledi.
“- Siyasi partilerin kongre iptallerine ilişkin süreçler de adli makamların görev alanı içerisindedir. Bir asliye hukuk mahkemesinin karar vermesi, bölge adliye mahkemesine taşınması ve şimdi de Yargıtay tarafından bakılacak olması son derece normaldir." diyen Kaplan, şu görüşü dile getirdi:
- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verebileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda kendisinin görevsiz olduğuna ilişkin bir değerlendirmede bulunacaktır büyük ihtimalle. Yargıtay'ın kararı beklenmelidir."
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi .
Kararla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi. Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek.