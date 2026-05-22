Mutlak butlan itirazına mahkemeden ret: Gözler YSK'nın vereceği kararda

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

NTV yayınında söz konusu başvuruyu yorumlayan hukukçu Mustafa Murat Kaplan ise, siyasi partilerin nitelikleri itibariyle "dernek" olduğunu söyledi.

“- Siyasi partilerin kongre iptallerine ilişkin süreçler de adli makamların görev alanı içerisindedir. Bir asliye hukuk mahkemesinin karar vermesi, bölge adliye mahkemesine taşınması ve şimdi de Yargıtay tarafından bakılacak olması son derece normaldir." diyen Kaplan, şu görüşü dile getirdi:

- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK ) verebileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda kendisinin görevsiz olduğuna ilişkin bir değerlendirmede bulunacaktır büyük ihtimalle. Yargıtay'ın kararı beklenmelidir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi .

Kararla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi. Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek.