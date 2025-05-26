Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan sebepleri neler, nispi butlanla farkı nedir?

Butlan kelimesi hükümsüz, geçersiz anlamına gelir. Mutlak butlan durumu mahkeme tarafından tespit edilir. Mutlak butlan kelimesi, kurultay davası ile gündeme gelmişti. En basit ifadeyle mutlak butlan durumunda, olay veya durum hiç olmamış, yapılmamış sayılır, bundan doğan veya kaybolan haklar ise geçersiz olur. İşte, mutlak butlan hakkında detaylar...



MUTLAK BUTLAN NEDİR?



​Butlan kelime olarak hükümsüz, geçersiz anlamına gelir. Hukukta butlan, yapılan hukuki işlemin temelinde bir eksiklik veya bozukluk olması sonucu hükümsüz olmasıdır.



Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kesin ve baştan itibaren geçersiz olmasıdır. Bu durum; işlemin, kurucu unsurlarının var olmasına rağmen hukukun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle meydana gelir. Mutlak butlan, çoğunlukla bir hukuki işlemin; hukukun emredici kurallarına, kamu düzenine, ahlaka veya kişilik haklarına aykırı olması sebebiyle ortaya çıkar.



NİSPİ BUTLAN



Nisbi butlan, hukuki işlemin belirli sebeplerle geçersiz sayılması ancak bu geçersizliğin ilgili taraflarca ileri sürülmesi gereken bir durum olmasıdır. Bu geçersizlik, mutlak butlana göre daha hafif bir geçersizliktir ve genellikle sözleşme taraflarından birini koruma amacıyla getirilir.



Nisbi butlan durumunda; hukuki işlem baştan itibaren geçersiz sayılır ancak bu geçersizlik ancak ilgili tarafın beyanıyla geçerlilik kazanır veya geçersizlik kararı alınır. Nisbi butlan durumunun varlığını mahkeme kendiliğinden dikkate almaz.



Nispi butlan; hata, hile ve tehdit durumlarında gündeme gelir.



