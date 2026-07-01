Mutlak butlan sonrası CHP kurultayı ceza davası bugün

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği, 2023 yılında gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ceza davasının 6'ncı duruşması bugün görülecek.

Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor.

İBB DAVASI SANIĞI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mayıs ayında görülen duruşmada İBB yolsuzluk davasının sanıkları arasında yer alan Adem Soytekin'in dinlenmesi kararlaştırılmıştı.

Özel, mahkeme heyetinin Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi kararına ilişkin, "Hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinleniyorsa dinlensin, bir şey duyduk diyen gelip anlatsın. Konuşsunlar, soruştursunlar." ifadelerini kullanmıştı.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

Adem Soytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.

Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, 30 Nisan'da tahliye edilmişti.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DAVADA BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay 'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını iddia ediyor.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.