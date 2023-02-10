Mutlu günler fotoğrafta kaldı

Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü şimdiden depremin simge fotoğraflarından oldu.

Baba Mesut Hançer enkaz yığınlarının arasında kızının elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.



Kızının üzerine yığılan beton ve moloz parçalarını kaldırmaya gücü yetmedi ama duvarın dibine otururup onun elini sıkı sıkı tuttu.



Biricik kızını orda yalnız bırakmaya gönlü razı olmadı. Yaslı baba, 15 yaşında hayata veda eden Irmak Leyla'yı toprağa verdi.

Depremin ayırdığı baba kızın mutlu günleri ise artık fotoğraflarda kaldı.



Baba Mesut Hançer'in kızı Leyla ile birlikte güzel günlerde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.



Mesut Hançer, kızıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından gururla paylaşmıştı.



Bugünlerin inadına gülerek verdikleri bu poz, Mesut Hançer'e mutlu bir anı olarak kaldı.