Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Müttefiklerimizin teröristle görüşmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani"ye ilişkin, "Mazlum Kobani bir teröristtir ve internette kırmızı bülten talebimiz üzerine çok önce yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz" diye konuştu.



Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında, bu kişilerin ileride DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapılabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Oysa bizim için DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

''NOTAYLA ABD'YE BİLDİRDİK''



Çavuşoğlu, bu durumun, terörle mücadelede içine düşülen zaafiyetin bir örneği olduğuna işaret ederek, "Biz, tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye bildirdik. Bakın temasta olduğunuz terörist hakkında INTERPOL'ün arama bülteni var. Herhangi bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez diye kendilerine bildirdik" ifadelerini kullandı.



''NATO MÜTTEFİKİNİN TERÖRİSTLERİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN TARAFINI SEÇMESİ GEREK"



Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin ise Maas'ın kendisine mesaj atarak son gelişmeleri birlikte değerlendirmek isteğini belirterek, "Biz sadece ABD ya da Rusya değil, yani sadece süper güçlerle değil, herkesle bu konuyu görüşürüz, görüşmek isteriz." dedi.



Maas'ı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Açık yüreklilikle konuşuruz çünkü (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in de harekat konusunda diğerlerine göre daha yapıcı olduğunu biliyoruz. Heiko Maas'ın harekat başladıktan sonra Türkiye'yi kınayan açıklamaları vardı. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde de onları kınadığımızı net bir şekilde söyledik çünkü bir NATO müttefikinin teröristlerin tarafını değil, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor ve bizim doğrudan teröristlere yönelik başlattığımız bu harekattan neden rahatsız oldular, neden kınadılar bu konu hakkında da telefon görüşmemizde doğrudan Maas'a söylemiştik."



Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın dün gece Twitter'dan yaptığı paylaşımın iç siyasete yönelik olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın iç işlerine, iç siyasetine karışma gibi bir derdimiz yok. İç siyasetteki sıkıntılarını Türkiye'ye saldırarak ya da Türkiye'yi eleştirerek vermeye çalışıyorlarsa biz de bunu kabul edemeyiz. Kapımız herkese açık ama şunu bilsin ki (Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile) göz seviyesinde konuşacağız. Birisi yukarıda birisi aşağıda değil, göz seviyesinde konuşacağız. Zaten attığı tweet'e verdiğim cevapta da bunu hatırlattım" diye konuştu.

Bakü'deki temasları kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisini Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini iletti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Bize yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi elbette önemli ve bundan sonra da bu teröristlerin, bu bölgede Rusya ile vardığımız mutabakat gereği çekilmesi için gerekli adımları atacağız, takipçisi olacağız. Ortak devriyeleri de başlatacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla buralar Suriye'nin topraklarıdır ama buraların güvenliği bizim için de önemlidir" dedi.

''BÜYÜK BİR OYUNU BİZ BOZDUK"



Çavuşoğlu, Türkiye'de 3,6 milyondan fazla Suriyeli göçmenin olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı:



"Bunların güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Gördüğüm kadarıyla daha önce bizimle iş birliğine yanaşmayan birçok ülke, şimdi bu iş birliğine yanaşmaya başladı. Doğrusu da budur. Her şeyden önce bizim güvenlik endişemizi anladıklarını söylüyorlar, meşru olduğunu da söylüyorlar ama bunlara yönelik aldığımız tedbirlere, teröristlerle aralarındaki güçlü bağlar sebebiyle maalesef karşı çıktılar ve büyük bir oyunu biz bozduk."



Bundan sonra da bölgenin teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için gerekeni yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, uluslararası toplumun da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulundu.



Çavuşoğlu, Suriye'de savaşan bazı Ermeniler ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Ermeni teröristleri daha önce terör örgütü PKK'nın içinde de yakaladıklarını, bu teröristlerin yıllar önce Türk diplomatları da şehit ettiğini söyledi.



Öte yandan, son zamanlarda Ermenistan'daki yetkililerin Karabağ ile ilgili açıklamalarından duyulan rahatsızlığı açıkça dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeş Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Karabağ meselesini de biz, Rusya ile her zaman konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile ne zaman bir araya gelse, esasen Minsk üçlüsünde bir netice çıkmadığını ve bu meseleyi Rusya'nın çözebileceğini söylemiştir."



Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası teşkilatlar çerçevesinde alınan kararlar neticesinde bu sorunun bir an önce barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu esasen Ermenistan'ın da yararınadır. İzole edilmiş bir ülke olarak kalmak istemiyorlarsa, bölgeyle barışmak istiyorlarsa bu konuda onlar da gerekli adımları atmalıdır" dedi.



Türkiye'nin, başta Rusya ile olmak üzere bu konudaki çabalarını sürdüreceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz inanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın da Putin'e söylediği gibi, Rusya bu konuda gayret sarf ederse bu sorun inşallah çözülür ama biz, Türkiye olarak da gayretlerimizi artırarak devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.