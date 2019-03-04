Yurt dışından Türkiye'ye gemi ile uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı alan İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bir Güney Amerika ülkesinden deniz yoluyla İstanbul’a gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen bir konteyneri riskli bularak kapsamlı incelemeye aldı.
Konteynerde detaylı arama yapan narkotik polisi, yükün bir kısmını boşalttıktan sonra muz kolilerinin altına gizlenmiş halde koli bandı ile sarılmış paketler tespit etti.
Naylonla ambalajlanmış paketlerin içerisinde 185 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu açıklandı.
Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain çıktı
İHA, NTV HaberTürkiye
Güney Amerika'dan İstanbul'a gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu açıklandı.
Yurt dışından Türkiye'ye gemi ile uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı alan İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bir Güney Amerika ülkesinden deniz yoluyla İstanbul’a gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen bir konteyneri riskli bularak kapsamlı incelemeye aldı.