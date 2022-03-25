Müze müdürü tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 4'ü tutuklandı.

2 Ocak'ta bir otomobilde Donatello'nun ''Davut'' isimli heykeli bulundu.

Aydın Müze Müdürlüğü, heykel için ''sahte" raporu verdi.

Polis, savcılığın talimatıyla heykeli Ege Üniversitesi'ne gönderdi.

Buradaki incelemede heykelin 18. yüzyıla ait olduğu ortaya çıktı.

Operasyonda ele geçirilen heykel.

21 Mart'ta Aydın dahil 11 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve 2 polisin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.



Polislerden biri ifadesinde, heykeli müze müdürü adına satmak için müşteri aradığını itiraf etti.

Abdülbari Yıldız ve 3 kişi tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.