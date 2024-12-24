Müzeden çalınan heykelle yakalandı! "Düğün hediyesi olarak verildi, müzeye teslim edecektim"

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 22 Kasım’da polis kontrol noktasında, içinde 3 kişinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta 6'ncı yüzyıldan kalma rahip heykeli bulundu. 70 santim boyundaki 1500 yıllık heykelin 7 yıl önce Isparta'nın Yalvaç ilesinde Yalvaç Müze Müdürlüğü'nün bahçesinden çalındığı ortaya çıktı.



Tarihi heykele el konulurken, araçta bulunan Mustafa Küçük (45), Hasan Kafaoğlu (46) ve Mustafa Kara (48) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık' suçundan tutuklandı.



Tarihi heykel, 31 Aralık 2010 tarihinde Nevşehir'den Yalvaç'a tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler köyü yakınlarında durdurulmasıyla ele geçirilmişti.



"OĞLUMA DÜĞÜN HEDİYESİ DİYE VERDİ"



Şüpheliler, nöbetçi mahkemedeki ifadelerinde tarihi eser kaçakçılığı suçlamasını kabul etmedi. Şüphelilerden Mustafa Küçük, "Nuh isimli arkadaşım, oğluma düğün hediyesi olabileceğini düşünerek bana kendisinde bulunan heykeli almamı söyledi.İnternette arattığımda, heykelin 1500 yıllık papaz heykeli olduğunu ve çalındığını, yani tarihi eser olduğunu öğrendim. Define işiyle uğraşan birkaç arkadaşa satıp satamayacağımı sordum; ancak satamayacağımı beyan ettiler. Ben de Ankara Müzesi’ne teslim etmeye karar verdim. Zaten Ankara’ya geldiğimizde de yakalandık." dedi.



Şüpheli Hasan Kafaoğlu ise nakliyecilik işiyle uğraştığını belirterek, "Mustafa Küçük isimli arkadaşım beni arayarak, Ankara’da ismini söylemediği bir müzeye malzeme taşınması karşılığı bana 5 bin TL ücret teklif etti. Ben de kabul ettim. Taşınacak malzemenin ne olduğunu sormadım, tarihi eser olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bilseydim taşımazdım, pişmanım" diye konuştu.

