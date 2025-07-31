"Müziğin sesini kısın" diyen emekli polisi önce dövdü sonra bıçakladı

Aksaray'da camiye gitmek için torunuyla birlikte evden çıkan emekli polis memuru Ali Rıza A. (55), yürüyerek camiye doğru giderken bir şahsın park kenarındaki park halinde olan araçta yüksek sesle müzik dinlediğini fark etti.

Araca yaklaştıkça yüksek ses müzikten rahatsız olan Ali Rıza A., araçtaki kimliği belirlenemeyen şahsı müziğin sesini kısması yönünde uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen şahıs, önce hakaret ve tehditler savururken, müdahale etmek için 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermek isteyen emekli polis memuru araçtan inerek darbetti ardından bıçaklayarak yaraladı.

Yaralanan adam, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Ambulanstan inen yaralı emekli polis memuru kendini görüntüleyen basın mensuplarına olayı anlattı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BIÇAKLADILAR

Emekli polis memuru Ali Rıza A., "Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için video kaydı yapıyordum. Önce telefonumu gasbettiler. Sonra yanımda torunum varken beni dövdüler. Sonra da bıçakladılar. Böyle şehir eşkıyaları var. Kendim emniyet mensubu olduğumu söylememe rağmen, sizinle ilgili bir sorunum yok dememe rağmen kafa göz darbettiler. Bıçakladılar. Bunlar insan değil. Davacı ve şikayetçi olacağım" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan Ali Rıza A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.