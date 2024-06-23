Müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi yakalandı

Tokat’ta öldürülen müzikhol sahibinin cinayet şüphelisi gözaltına alındı.



Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Döllük köyünde meydana geldi.



Köyde bir bahçede yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.



Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yerde yatan kişinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ölen kişinin Niksar ilçesinde müzikhol sahibi Soner Dirim olduğunu saptayan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.



Dirim’in gece saatlerinde Döllük köyünde oturan N.E. ile birlikte köye geldiği tespit edildi.



Jandarma ekipleri, N.E’nin yakalanması için çalışma başlattı.



N.E. sabah saatlerinde Tokat merkezden bir taksiye binerek Niksar ilçesine gitti. Burada ücreti eksik vermesi üzerine taksici ile N.E. arasında tartışma çıktı.



Tartışma sırasında N.E. yanındaki tabancasıyla havaya ateş ederek kaçtı.



Taksicinin şikayeti üzerine Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.E’yi kısa sürede yakaladı.



N.E’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.