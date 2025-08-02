Müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubu, trafik kazasında yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Düzce Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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