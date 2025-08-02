Müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubu, trafik kazasında yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubu, trafik kazasında yaralandı

Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.

Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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