Müzisyen koca eşini öldürdü, itirafları kan dondurdu

30 Aralık 2024'te 12 yıllık eşi 31 yaşındaki Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf eden sanık İ.K.'nin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya İ.K., taraf avukatları ve maktul Simge Kodalak'ın babası H.Ç. katıldı.

"KAVGA ETMEYE DEVAM EDİYORDUK"

Savunması için söz hakkı verilen sanık İ.K., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, "Şüphe duydum, gözümle bir şey görmedim. Olay günü sabah evde bu konuları konuşurken tartıştık. Yüksek ses olunca dışarı çıkmaya karar verdik. 'Bilmem gereken bir şey varsa söyle' dedim, inkar etti. O ara kavga etmeye devam ediyorduk. Sinirlendim bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim ve eşime müdahale edilmesini istiyorum dedim." diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Simge Kodalak'ın babası H.Ç. de, kızı ile sanık arasında problem yaşandığına şahit olmadığını söyleyerek, şikayetçi oldu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanık ile maktulün kızlarının gönderdiği mektuptan, "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. Annemin bütün iyiliklerini çöp etti, o adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim, bir de Allah bilir" bölümünü okuyarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Sanığın avukatı ise İ.K'nin, maktulün ve kızlarının telefonlarının incelenmesi, HTS kayıtlarının getirilmesi, müvekkili hakkında akıl sağlığı raporu alınması ve tahliye edilmesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Reisler Göleti mevkisinde 30 Aralık 2024'te meydana gelen olayda, emniyete gelen 42 yaşındaki İ.K., 12 yıllık eşi 31 yaşındaki Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı.

Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camii'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı.