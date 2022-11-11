Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame hazırlandı

Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."

Onur Şener, 2 Ekim'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü.