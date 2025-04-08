Myanmar depreminin 121'inci saatinde mucizeyi gerçekleştirmişlerdi: Türk ekip ülkeye döndü

Bangkok üzerinden Myanmar'ın başkenti Nepido'ya ulaşan ekip, ülkede arama kurtarma çalışmalarını koordine eden itfaiye teşkilatının görevlendirmesi ile depremde yıkılan Aye Chan Tar otelinin enkazında arama kurtarma çalışmalarına başladı.



Depremin 5'inci gününde 26 yaşındaki bir otel çalışanını enkazdan sağ olarak kurtaran ekip, 6'ncı günde, depremde 121 saat sonra 1 kişiye daha canlı olarak ulaşmayı başardı. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, insani yardım paketlerinin dağıtılması ve çocuklarla beraber oyun ve aktivite etkinlikleri gibi başka görevler de gerçekleştirdi.