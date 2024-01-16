Myanmar'da "silahlı grupların, Hindistan sınırındaki kasabayı ele geçirdiği" iddia edildi

BBC'nin haberine göre, grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Paletwa bölgesinde tek bir askeri konsey kampı bile kalmadı." ifadesi kullanıldı.



Ülkenin yönetimini 2021'deki darbeyle ele geçiren ordudan ise henüz açıklama gelmedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.



Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.