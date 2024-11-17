MYK’da zirveyi anlattı: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” dedi.

KONGRE SÜRECİNE İLİŞKİN SUNUM YAPILDI



MYK toplantısında ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı.



Sunumda AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına göre çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta, ilçe kongreleri tamamlanan illerde de kongrelerin ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik planlama da yapıldı.



Buna göre, Erdoğan ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş'ta yapılacak il kongresine katılacak.