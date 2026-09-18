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Naci Görür: Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor

18.09.2026 12:51

Naci Görür: Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor
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Komşudaki deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

NTV - Haber Merkezi
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor." dedi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu sabah TSİ 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

 

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

 

NACİ GÖRÜR: KUZEY KOL GERİLİYOR

 

Prof. Dr. Naci Görür, komşu Yunanistan'daki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyledi.

 

Depremin meydana geldiği yere dikkat çeken Naci Görür, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor." değerlendirmesini yaptı.

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