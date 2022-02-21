Naci Görür: Şarköy depremi uyarıcı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Çevre ilçelerde de hissedilen deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından depreme ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Marmara Fay zonundaki depremin Tekirdağ kolu ile ilişkili olduğunu belirten görür şunları kaydetti:

"Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı."

Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı pic.twitter.com/q389NwwEAz — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2022

PROF TÜYSÜZ: FAY HATTINA YAKIN OLANLAR HAZIRLIKLI OLMALI

NTV canlı yayınına videokonferans yoluyla bağlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz de büyük bir deprem üretme olasılığının yakın bir zaman için olası olmadığını söyledi.

Ancak bölgenin oldukça hassas olduğunu dile getiren Tüysüz, "Marmara büyük bir deprem beklentisi olan bir bölgedir. Fay hattına yakın oturanların hazırlıklı olmaları lazım" dedi.

Tüysüz, meydana gelen tüm depremlerin uyarıcı olduğunu belirterek, "Kendi başına hasar yaratma özelliği olmasa da fayın aktif olduğunu söylemesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.