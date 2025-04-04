Naci Görür uyardı: 250 senelik periyot doldu, Yedisu fayının eli kulağında

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ‘Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl’ konulu konferansta konuştu.



Prof. Görür, Yedisu fayının 250 senelik periyodunu doldurduğunu her an bir deprem üretebileceğini ve büyük bir deprem riski taşıdığını belirterek şunları söyledi:



“Bingöl, fayların kesiştiği fay bölgesidir. Bu fayların zamanı dolarsa deprem olur. Canlı faylar, stres biriktiriyor. Bu stres, örneğin Kuzey Anadolu fayı, Yedisu fayları mesela, 250 senede bir doluyor. Az bir zaman değil. 3 nesli geçiyor. Nesil deprem görmeyince, zannediyor ki deprem olmaz. Deprem zaten her yıl, her hafta olmuyor. Süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot, bu birikim dolmuştur. Yedisu fayının eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum."



FAY STRESİNİ DOLDURDU



1939’da Erzincan depreminde yaklaşık 40 bin kişi öldüğünü, Erzincan’dan geçen Kuzey Anadolu fay hattının en doğu ucu, Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu fayı olduğunu belirten Görür, "Bu fay, 1939 da dahil kırılmadı. En son kırılması, 1784’tür. En son deprem üretimi, 1784’teydi. 1784’ten bu zamana 250 sene geçti. Fay, stresini doldurdu. Bunun dışında, sağda solda bir sürü depremler oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor” diye konuştu.



"NE ZAMAN OLACAK BİLEMEM"



Kentin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Görür, “Dolayısıyla ‘Yedisu fayı kırıldı kırılacak’ derken, bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum. Ama ben zaman bilemem, kimse bilemez. Önemli olan zaman değil zaten. Biz Bingöl’ün deprem dirençli il nasıl yaparız? Deprem dirençli il ne demektir? Büyük deprem geldiği zaman, büyük depremde minimum zararla depremi atlatan kent demektir.

Örnek, 6 Şubat’ta biz binleri bir gecede toprağa gömerken göçük altında, Tayvan’da aynı büyüklüklerde deprem oldu, 10 kişi tesadüfen öldü. İşte deprem dirençli Tayvan, depreme dirençsiz Maraş” diye konuştu.