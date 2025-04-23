Naci Görür'den "Evimize girelim mi" sorusuna yanıt

Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Evlerine girmeye çekinen birçok kişiden mesaj geldiğini ve 'Evimize girelim mi' diye sorulduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Görür açıklamasında, "Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmryin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.