Naci Görür'den kritik Çorum depremi açıklaması: "Yan kollarda etkili olmaya çalışıyor"

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) bu yörelerde enerjisini yitirdiğini ifade ederek "Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor." dedi.

Naci Görür'den kritik Çorum depremi açıklaması: "Yan kollarda etkili olmaya çalışıyor"
SON DAKİKA: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

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AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SIĞ TAŞOVA-ÇORUM FAY ZONU İÇERİSİNDE"

Görür, "Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova- fay zonu içerisinde." dedi.

Naci Görür'den kritik Çorum depremi açıklaması: "Yan kollarda etkili olmaya çalışıyor" - 1

KAF'ın bu yörelerde enerjisini yitirdiğinin altını çizen Görür, "Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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