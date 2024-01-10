Naci Görür'den kritik Çorum depremi açıklaması: "Yan kollarda etkili olmaya çalışıyor"

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi.



Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.



Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SIĞ DEPREM TAŞOVA-ÇORUM FAY ZONU İÇERİSİNDE"



Görür, "Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde." dedi.

