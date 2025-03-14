Nadir görülen kara leylek yaralı halde bulundu

Havaların ısınmasıyla birlikte leyleklerin göçüde başladı.



Adana’nın Feke ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan insanlardan uzak bölgelerde yaşayan bir kara leylek yaralı olarak bulundu.



İlçeden kırsaldaki Akkaya Mahallesine aracıyla giden Yasin Akcan, önüne çıkan yaralı leyleği alarak belediyeden yardım istedi.



Belediyenin yönlendirmesiyle leyleğe veteriner hekim ilk müdahalesini yaptı.



Hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.



Nadir görülen kara leyleğin bakım merkezinde gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.