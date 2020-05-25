Nadir görülen vahşi vaşak yerleşim yerine indi

Doğada nadir olarak görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen vaşaklar, son günlerde sıkça kendilerini göstermeye başladı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çevresinde insanların olmadığını fark eden bir vaşak, çok nadir gözlenebilecek bir davranışta bulundu.

KÖYE İNİP MEYDANDA GEZİNDİ

İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan bu vahşi hayvan köye inip meydanda gezindi.

Köy meydanında evlerin arasında gezen vaşağı fark eden Çetin Görmez, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.



Bir süre yaylada dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.

UMURSAMAZ VAŞAK KAMERADA! (ARŞİV)