Nadir toprak elementi nedir? Nadir toprak elementleri kullanım alanları

Nadir toprak elementleri (NTE), periyodik tablonun lantanit serisini oluşturan 15 elementten oluşur ve genellikle skandiyum (Sc) ve itriyum (Y) da bu gruba dahil edilir. Yerkabuğunda diğer minerallere oranla daha fazla bulunmadıkları sanıldığından dolayı bu ismi almışlardır.



İlk keşfedilen nadir toprak elementi, Carl Axel Arrhenius tarafından 1787 yılında İsveç'in Ytterby köyünde keşfedilmiştir. Bulunduğu yerden dolayı bu siyah mineral iterbiyum adını almıştır.



Aslında bu elementler doğada çok az bulunmazlar; "nadir” kelimesi, onların ekonomik olarak çıkarılabilir formlarının seyrek oluşunu ve ayrıştırılmalarının zor olmasını ifade eder.

