Nadir toprak elementi nedir? Nadir toprak elementleri kullanım alanları
Nadir toprak elementleri, genellikle yumuşak, gümüşi beyaz metaller olup, yüksek manyetik ve optik özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, onları çeşitli endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez kılar. Peki, nadir toprak elementi nedir? Nadir toprak elementleri kullanım alanları neler?
Nadir toprak elementleri (NTE), periyodik tablonun lantanit serisini oluşturan 15 elementten oluşur ve genellikle skandiyum (Sc) ve itriyum (Y) da bu gruba dahil edilir. Yerkabuğunda diğer minerallere oranla daha fazla bulunmadıkları sanıldığından dolayı bu ismi almışlardır.
İlk keşfedilen nadir toprak elementi, Carl Axel Arrhenius tarafından 1787 yılında İsveç'in Ytterby köyünde keşfedilmiştir. Bulunduğu yerden dolayı bu siyah mineral iterbiyum adını almıştır.
Aslında bu elementler doğada çok az bulunmazlar; "nadir” kelimesi, onların ekonomik olarak çıkarılabilir formlarının seyrek oluşunu ve ayrıştırılmalarının zor olmasını ifade eder.
NADİR TOPRAK ELEMENTİ KULLANIM ALANLARI
Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nadir toprak elementleri günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirmektedir. Nadir toprak elementleri birçok yeşil enerji teknolojilerinde gerekli olmalarından dolayı yeşil elementler olarak da bilinmektedir.
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