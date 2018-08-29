Çanakkale'nin Biga ilçesinde 19 yaşındaki bir gencin, nafakayı artırmasını istediği babasını çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yolindi Köyü'nde yaşayan Nihat M., 3 yıl önce eşinden boşandı. Mahkeme, Nihat M.'nin oğlu Ö.M.'ye aylık 100 lira nafaka ödemesine karar verdi.
Üniversite öğrencisi Ö.M., babasından düşük kalan nafakayı 250 liraya çıkarmasını istedi. Teklifi kabul etmeyen baba ve oğul arasında köy meydanında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.M., babasını bıçakladı. Ağır yaralanan Nihat M., ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.