Nahçıvan’da Erdoğan-Aliyev zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan samimi adım bekliyoruz

Azerbaycan’ın Karabağ’da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan’a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde, Aliyev ile baş başa görüştü.
Yaklaşık 1 saat süren zirvede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
IĞDIR - NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI İÇİN İMZA TÖRENİ
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.
İmzaların atılmasının ardından Erdoğan ve Aliyev imza protokollerini birbirlerine vererek tokalaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması”na imza attı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında elektrik enerjisiyle ilgili mevcut işbirliğinin devamını içeren metin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.
ALİYEV: ERMENİSTAN ORDUSU TESLİM OLDU
İmza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında ilk sözü alan İlham Aliyev, “BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır.” dedi.
Karabağ’daki operasyon sonrası Ermenistan ordusunun teslim olduğunu söyleyen Aliyev, “Ermenistan şartlarımızı kabul etti.” dedi.
İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Aliyev, “Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: ERMENİSTAN'IN SAMİMİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ
Aliyev’in ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunun başarıyla tamamlanmasının iftihar meselesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muzaffer Azerbaycan ordusunu tarihi başarısı ve sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla tebrik ediyorum.” diye konuştu.
“Bölgede kapsamlı normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.” diyen Erdoğan, Erivan yönetimine seslenerek, “Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
HAVALİMANINDA TÖREN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a geldi.
MECLİS'TE RESMİ TÖREN
Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne gelişinde resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.
Tören alanına Aliyev’le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.
Erdoğan ve Aliyev’in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
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