Nahçıvan’da Erdoğan-Aliyev zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan samimi adım bekliyoruz

ALİYEV: ERMENİSTAN ORDUSU TESLİM OLDU

İmza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında ilk sözü alan İlham Aliyev, “BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır.” dedi.



Karabağ’daki operasyon sonrası Ermenistan ordusunun teslim olduğunu söyleyen Aliyev, “Ermenistan şartlarımızı kabul etti.” dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Aliyev, “Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ERMENİSTAN'IN SAMİMİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ



Aliyev’in ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.



Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunun başarıyla tamamlanmasının iftihar meselesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muzaffer Azerbaycan ordusunu tarihi başarısı ve sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla tebrik ediyorum.” diye konuştu.



“Bölgede kapsamlı normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.” diyen Erdoğan, Erivan yönetimine seslenerek, “Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

