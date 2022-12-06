Nahit Şansal olayının ayrıntıları: Sema Baysal kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Sema Şansal, 83 yaşındaki babası Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünün araştırılması için yardım istedi.



Babasının katilini arayan Sema Şansal, babası ve üvey annesinin 3 gün arayla öldüğünü ve bu durumun şüpheli olduğunu belirtti. Ayrıca Sema Hanım, kiralık katillerle de konuştuğunu iddia etti.



Müge Anlı da İpek'in ifadesini canlı yayında okudu. İpek'in "Sema benim üvey ablam, ablamla aramda sorunlar yaşıyorum. Ben şu anda boşanma aşamasındayım. Benim boşanma aşamasında olduğumda kocamla ablam görüşüyor. Bu görüşmenin doğru olmadığını ben ona söyledim." şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.



ALPİN DÜZGÜNER İFADE VERDİ



Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece adliyesindeydi.

Alpin Düzgüner 'kiralık katil' suçlamasını kesinlikle kabul etmediğini bu şüphenin üzerinden kaldırılmasını istediğini söyledi. Alpin Düzgüner, yaptığı açıklamada, “Ben üzerime atılan bu kiralık katil suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerimden kaldırılmasını istiyorum” dedi. Cinayet pazarlığında ilgisinin değil bilgisinin olduğunu belirten Şansal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HEPSİ TEKER TEKER BU İŞİN GERÇEĞİNİ ANLATACAKLAR"



Firüzköy Polis Amirliği’ne ifade verdikten sonra yeniden ekibimize konuşan Sema Baysal, Alpin Düzgüner’den şikayetçi oldu.



Baysal, “Ben bunu yapmadım ya da haberim yoktu. Tesadüfen oradaydım gibi yalanlarla hiç kimsenin aleti olmasınlar. Sonuna kadar babamın ölümünün arkasında olacağım. Teşhis ettim. Evet o kişi. Programa katıldığı anki kadar bana hesap soracak rahatlıkta değildi burada. Son derece ürkmüş vaziyetteydi. Aylardır benim yaşadığım ürküntüyü korkuyu yaşıyordu. Hepsi teker teker bu işin gerçeğini anlatacaklar bizi” ifadelerini kullandı.

SEMA BAYSAL KİMDİR?



Müge Anlı'nın programına konuk olan Sema Baysal, programda kendini televizyoncu ve spiker olarak tanıtmıştı.



Sema Baysal İstanbul Üniversitesi Lisans , Sosyoloji ve Antropoloji Lisans , Sosyoloji ve Antropoloji bölümünden mezun.



Bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapan Baysal, yaklaşık 14 yıldır ekranlarda yer alan bir isim.