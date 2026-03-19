Nakite sıkışanları dolandırdılar. Dört şüpheli tutuklandı
19.03.2026 11:09
Şüphelilerin aynı yöntemle 23 kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Çanakkale'de nakit ihtiyacı olan vatandaşları tuzağa düşürüp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonda dört şüpheli tutuklandı.
Çanakkale merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilip muvafakatleri alınarak nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, 23 kişinin bu yöntemle zarara uğratıldığı belirlendi.
Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çanakkale merkezli Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüpheliler Ş.G, F.A, B.A. ve O.A. yakalandı, çeşitli materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.