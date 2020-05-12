Naklen dayağa 21 yıl hapis istendi

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre, Eray Doğancı (27) kısa süre önce cezaevinden çıkmıştı. İki çocuk annesi Rümeysa Doğancı (25) ise kendisinden boşanmak istiyordu. Aralarında bu nedenle zaman zaman şiddetli tartışmalar yaşanıyordu.

Eray Doğancı, 22 Ocak günü eşini Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir inşaata götürdü ve burada darp etmeye başladı. Bir yandan eşini darp ederken, bir yandan da cep telefonu kamerasını açarak kayda aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Rümeysa Doğancı, dakikalarca süren dayağın ardından baygınlık geçirdi. Eşinin bayıldığını gören Eray Doğancı, inşaat alanından ayrıldı.



42 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Rümeysa Doğancı polisi arayarak yardım istedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'kasten yaralama'nın da arasında bulunduğu 14 farklı suçtan toplam 42 suç kaydı olan Eray Doğancı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rümeysa Doğancı ise tedavisinin ardından bir sığınma evine yerleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eray Doğancı'nın 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplamda 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



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