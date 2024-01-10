Nakliye firması adresini verdi, Nursema sokak ortasında öldürüldü

ADRESİNİ NAKLİYE FİRMASINDAN BULDU



Şahin, 2022 yılında boşandıklarını, kızlarının velayetinin annesinde olmasına rağmen kendi yanında kaldığını belirterek, Nursena Kozan’ın Ağustos 2023’te yanından taşındığını, bu sırada kullandığı nakliye firmasından da adresini öğrendiğini söyledi.



Adresi öğrenmesine rağmen Nursena’nın evine hiç gitmediğini savunan Şahin, cinayet günü yaşananları şöyle anlattı:



“Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı. Çünkü Nursena kasım ayındaki kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık. Beni görünce şaşırdı. Bana ‘Ne işin var burada’ dedi. Ben de ‘konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun’ dedim. Nursena da bana ‘Senin yüzünden bu durumdayız. Sen baba mısın, sen koca mısın?’ gibi sözler söyleyince bir anlık sinirle üzerimde bulunan tabanca ile Nursena’ya bir el ateş ettim. Nursena’nın düştüğünü görünce olay yerinden kaçtım. Sonrasında silah ile teslim oldum.”



Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Şahin, Nursema’nın başka birisiyle birlikte yaşadığını, bu olayın kendisinde “travma” yarattığını iddia etti.