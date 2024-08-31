Namaz kılmak için çıktığı kıraathanenin asma katı çöktü

Kocaeli'de Mehmet Velioğlu, namaz kılmak için çıktığı kıraathanenin asma katının çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralandı.

Namaz kılmak için çıktığı kıraathanenin asma katı çöktü

'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Hicret Caddesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanede vakit geçiren Mehmet Velioğlu, namaz kılmak için asma kata çıktı. Özel bir hastanede çalışan Velioğlu, namaz kıldığı sırada asma kattaki ahşap zemin çöktü.

Kıraathanenin alt katına düşen Velioğlu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen Velioğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kıraathane sahibi, asma katın normalde kapalı olduğunu, yalnızca namaz kılmak için kullanıldığını söyledi.

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