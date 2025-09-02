"Namaza gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu
Erzurum'da "Namaza gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nde evinden "Namaza gidiyorum" diyerek çıkan 90 yaşındaki Sabri Bilmez, geri dönmeyince yakınları polise başvurdu.
Ekipler Bilmez’i ararken mahalleye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki sazlıktan insan sesi geldiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
CESET 90 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMA AİT
AFAD dalgıçlarının yaptığı aramada Sabri Bilmez'in cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.
Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Bilmez'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
