Namazdan çıkan imamın acı ölümü
Ordu'nun Ünye ilçesinde namazdan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 84 yaşındaki Halil İbrahim Gül, hayatını kaybetti.
Çınarlık Camisi’nde sabah namazı kıldıktan sonra çıkışta yolun karşısına geçmek isteyen emekli imam Halil İbrahim Gül'e, S.V.K. (46) yönetimindeki Ünye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Halil İbrahim Gül’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Gül’ün cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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