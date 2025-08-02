Namazını bozdu, yüksekten düşen çocuğu havada yakaladı

Olay, Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 senedir cami imam hatibi Mustafa Uysal, yatsı namazı sırasında diğer din görevli arkadaşının imamlık yapması üzerine müezzinlik yapmak için müezzin mahfilinde namaz kılmaya başladı. Uysal, namaza başladığı esnada, dengesini kaybeden küçük çocuk, 1 metre yükseklikteki mahfilden dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden Uysal, namazını bozarak düşen çocuğu ayağından, havada yakaladı. Uysal'ın refleksi sayesinde küçük çocuk, hiçbir yara almadan kurtuldu. Çocuğu güvenli bir yere götüren Uysal, daha sonra namazını yeniden kıldı.

O anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.