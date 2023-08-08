Namazla dalga geçen paylaşıma 10 yıl hapis istemi

Namazla dalga geçtiği videoyu sosyal medyadan paylaşan kişi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Devran Y, 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen bir video paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Temmuz 2023’te olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Devran Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi; amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söyledi.

Zanlı hakkında hazırlanan iddianamede namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı belirtildi. Şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Devran Y’nin zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.