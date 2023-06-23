Nanosaniye ne demek?

Gündemdeki haberler nedeniyle nanosaniye teriminin anlamı merak konusu oldu. Nanosaniye, bilgi teknolojisine birçok farklı şekilde uygulanan özel bir zaman ölçüsüdür.

Nanosaniye ne demek?

Bir nanosaniye (ns) saniyenin milyarda birine eşit bir SI zaman birimidir, yani saniyenin 1⁄1 000 000 000'ine eşittir veya 10−9 saniyedir.

Terim, nano- ön eki ve dakikanın altmışta biri olan saniye sözlerinin birleşimidir.

Bir nanosaniye, 1000 pikosaniye veya 1⁄1000 mikrosaniyeye eşittir. 10−8 ile 10−7 saniye arasında değişen zaman birimleri tipik olarak onlarca veya yüzlerce nanosaniye olarak ifade edilir.

Bu taneciğin zaman birimleri telekomünikasyon, darbeli lazerler ve elektroniğin ilgili yönlerinde yaygın olarak bulunur.

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