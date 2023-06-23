Nanosaniye ne demek?

Bir nanosaniye (ns) saniyenin milyarda birine eşit bir SI zaman birimidir, yani saniyenin 1⁄1 000 000 000'ine eşittir veya 10−9 saniyedir.



Terim, nano- ön eki ve dakikanın altmışta biri olan saniye sözlerinin birleşimidir.



Bir nanosaniye, 1000 pikosaniye veya 1⁄1000 mikrosaniyeye eşittir. 10−8 ile 10−7 saniye arasında değişen zaman birimleri tipik olarak onlarca veya yüzlerce nanosaniye olarak ifade edilir.



Bu taneciğin zaman birimleri telekomünikasyon, darbeli lazerler ve elektroniğin ilgili yönlerinde yaygın olarak bulunur.