Nar ekşisi imalathanesinde skandal görüntüler: İşletme kapatıldı, ürümle rimha edildi

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı.

Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.