Nar ekşisi imalathanesinde skandal görüntüler: İşletme kapatıldı, ürümle rimha edildi

Kilis'te denetimler sırasında hijyen kurallarına uymadığı belirlenen nar ekşisi imalathanesi, zabıta ekipleri tarafından kapatılırken ürünler imha edildi.

Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Sağlıksız üretim tepki çekti

Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.

