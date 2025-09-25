Narenciye bahçesinde satırlı dehşet
Hatay'da alacak verecek tartışması, korkunç bir cinayetle bitti. Defne'deki bir narenciye bahçesinde yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını satırla öldürdü.
Hatay'da bir kişi para için arkadaşını öldürdü.
Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşandı.
Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu iki kişi, alacak verecek yüzünden tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C.'ye satırla saldırarak öldürdü.
150 BİN LİRAYI ALIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin lira parayı alarak olay yerinden kaçtı.
İşçilerin ölen adamı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı.
Jandarma ekiplerinin ayrıntılı çalışmasıyla Pamuk adlı iz takip köpeği sayesinde firari adam yakalanarak gözaltına alındı.
