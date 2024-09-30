Narenciye bahçesinden 350 kilo mandalina çalan şahıslar tutuklandı

Hatay’da 350 kilogram ağırlığında 8 çuval mandalina çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklandı.

Narenciye bahçesinden 350 kilo mandalina çalan şahıslar tutuklandı

Narenciyenin hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hırsızlar, bahçelere dadandılar. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde 28 Eylül tarihinde bir tarladan 8 çuval yaklaşık 350 kilogram mandalina çalınması olayı ile ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Olayın şüphelileri Y.Ö. ile G.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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