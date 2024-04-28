Narenciye balının hasadı başladı

Adana'da Devlet Su İşleri Baraj İçi Tesisleri'ndeki kovanlarda üretilen narenciye balı için hasat etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, arıcılarla kovanlardaki petekleri çıkardı, bal sağımı yaptı.



Kökçüoğlu, gazetecilere, Adana'nın arıcılık yönünden zengin olduğunu söyledi.



Kentin, bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Kökçüoğlu, "Adana'da 495 bin kovan ve aktif arıcılık yapan 2 bin 470 yetiştiricimiz var. İlimizde 12 bin 280 ton bal, 330 ton da bal mumu üretimi yapıyoruz." dedi.



Üreticilere verilen destekleri anlatan Kökçüoğlu, hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

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