Narenciye toplayan çiftçiyi yılan soktu

Ayiler’in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayiler’i ısıran yılan ise yakınları tarafından öldürüldü. Gani Ayiler’in Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.