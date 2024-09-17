NTV yayında otopsi değerlendirmesi: Narin'in katili büyük ihtimalle erkek

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde derede bulunan Narin Güran'ın boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dr. Mehmet Görgülü, boyun ön yüzünden bulunan kas grupları ve çenenin sol tarafı ile göğüs kemiğinin olduğu bölgede kanamanın 19 gün sonra bedenin bozulmuş olmasına rağmen saptandığının çok önemli olduğunu dile getirdi. "Ağız ve burun tıkanması olsaydı otopside kanama benzeri alanlar görmek mümkün olmazdı." diye konuşan Görgülü, failin erkek olabileceğini belirtti.

NTV yayında otopsi değerlendirmesi: Narin'in katili büyük ihtimalle erkek
Narin nasıl öldürüldü? Narin'in ölüm nedeni belli oldu

Narin nasıl öldürüldü? Narin'in ölüm nedeni belli oldu

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Küçük Narin'in otopsi işlemleri sırasında 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alınmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Narin boğularak öldürüldü.

19 GÜN SONRA SAPTANDI

NTV canlı yayınına katılan Dr. Mehmet Görgülü, boyun ön yüzünden bulunan kas grupları ve çenenin sol tarafı ile göğüs kemiğinin olduğu bölgede kanamanın 19 gün sonra bedenin bozulmuş olmasına rağmen saptandığının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Görgülü, "Bu da bize Narin'in boğularak öldürüldüğünü gösteriyor. Ağız ve burun tıkanması olsaydı otopside kanama benzeri alanlar görmek mümkün olmazdı." dedi.

"Mevcut otopsi raporu boğularak öldürüldüğünü düşündürttürüyor." diye konuşan Görgülü, failin büyük ihtimalle erkek olduğunu ifade edip "Ön bulgu, bir erkeğin olma ihtimalini yüksek gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜM SIVISINA AÇIKLAMA

Ölüm sıvısının amca Salim Güran'ın elinde tespit edilmesine ilişkin ise "Narin'e ait olan sıvının amcanın eline bulaşmış olmasını söylemek çok zor." diyen Görgülü, "Hayatın olağan akışını çok uygun görünmüyor. Normal şartlar altında böyle bir bulgunun tespit edilememesi gerekiyor. Farklı bir durum söz konusu olabilir." dedi.

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