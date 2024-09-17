NTV yayında otopsi değerlendirmesi: Narin'in katili büyük ihtimalle erkek

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



Küçük Narin'in otopsi işlemleri sırasında 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alınmıştı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Narin boğularak öldürüldü.

19 GÜN SONRA SAPTANDI



NTV canlı yayınına katılan Dr. Mehmet Görgülü, boyun ön yüzünden bulunan kas grupları ve çenenin sol tarafı ile göğüs kemiğinin olduğu bölgede kanamanın 19 gün sonra bedenin bozulmuş olmasına rağmen saptandığının çok önemli olduğunu dile getirdi.



Görgülü, "Bu da bize Narin'in boğularak öldürüldüğünü gösteriyor. Ağız ve burun tıkanması olsaydı otopside kanama benzeri alanlar görmek mümkün olmazdı." dedi.



"Mevcut otopsi raporu boğularak öldürüldüğünü düşündürttürüyor." diye konuşan Görgülü, failin büyük ihtimalle erkek olduğunu ifade edip "Ön bulgu, bir erkeğin olma ihtimalini yüksek gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜM SIVISINA AÇIKLAMA



Ölüm sıvısının amca Salim Güran'ın elinde tespit edilmesine ilişkin ise "Narin'e ait olan sıvının amcanın eline bulaşmış olmasını söylemek çok zor." diyen Görgülü, "Hayatın olağan akışını çok uygun görünmüyor. Normal şartlar altında böyle bir bulgunun tespit edilememesi gerekiyor. Farklı bir durum söz konusu olabilir." dedi.