Narin cinayeti: Herkes masumsa Narin niye öldü?

Duruşma öncesi tutuklu Enes Güran ile görüşmeleri ortaya çıkan baba ve oğlu, gülerek ve rahat biçimde sohpet etti, hatta fazla telefonla aradığı için kızdılar. Oysa Enes Güran, duruşmalarla işkence gördüğünü ileri sürdü. Görüntülere göre Enes Güran son derece sağlıklı ve neşeli. baba Arif Güran da, Narin'in acısını atlatmış gibi duruyor. Hatta oğluna, annesinin haftada bir kere aradığını hatırlatarak, kendilerini fazla telefonla aramamasını da öğütlüyorlar.

Narin'i babası ve kardeşi, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ı masum olduğuna emin ve onlara göre tek katil Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar.

Ailenin avukatları son olarak, dava evrakları arasında yer alan ancak bir sonuca götürmeyen askeri üsse ait görüntüleri paylaşarak, iddianameye karşı atağa geçti.

Bir süre sessiz kalan Narin'in babası Arif Güran ve kardeşi Baran Güran, ilk duruşma öncesi birden basın demeçleri ve sosyal medya paylaşımlarına başladı.

Narin cinayetinde yargı son sözünü söylemedi ve şu an konu aile ve avukatlarının kamuoyu oluşturma gayretleriyle gündemde.

AİLE SÜREKLİ TELEVİZYONLARDA

8 kişilik avukat ordusu tutan Güran ailesi, bir yandan medyayı suçluyor bir yandan televizyonlara sürekli açıklama yapıyor, sosyal medyadan paylaşım yapıp siliyorlar ve son olarak da iddianamenin tümünü çürütmeye odaklandılar.

8 yaşındaki Narin'in katil veya katillerinin bulunmasını bekleyen kamuoyu tamamen bir kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Yargılama devam ederken, ailenin karşı atağı karışıklığı artırdı.

Narin'in babası, cinayet günü ve saati sanıkların hareketlerini ortaya koyan baz istasyonu kayıtlarının çürütmeye odaklanmış durumda. Bu kayıtlar iddianamenin önemli bir parçası ve mahkeme heyeti yeni teknik değerlendirme alarak, bu önemli delili daha sağlam bir hale getirmeye karar verdi. Baz istasyonu kayıtları aslında sanıkların hareketlerini dakika dakika gösteriyor.

Söz konusu bölgelerde yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin hazırlanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

AMCA İLE ANNE AYNI ANDA EVDEYDİ

"- 21 Ağustos'ta anne Yüksel Güran saat 14.28'de evinde bulunuyordu. 16.39'a kadar burada bulunmaya devam etti.

- Amca Salim Güran aynı gün 14.52 sıralarında ikametinden çıktı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın evinin yakınlarına geldi ve 15.20'de Arif Güran'ın evine girdi. Salim Güran, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçerek Arif Güran'ın evine girdi. Burada saat 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında bulundu.

- Nevzat Bahtiyar 21 Ağustos günü 15.10 ile 15.40 arası hareketleriyle kayıtlarıyla uyumlu.

- Narin tutuklu abisi, Enes Güran, aynı gün saat 14.30 sıralarında evdeydi. Enes, saat 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam etti, 15.57 sıralarında Salim Güran'ın evine geçti. 16.06 sıralarına kadar da bu adres civarında bulundu.

- Narin'in cesedini ortadan kaldırdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü 15.08'de Salim Güran ile telefonla görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği ve 15.35'e kadar burada olduğu daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi."

AMCA CESEDİN OLDUĞU YERE DE GİTTİ

Narin'in babası Arif Güran, baz kayıtlarının, evlerin yakın olması nedeniyle sapabileceğini bu nedenle güvenilmez olduğunu yineliyor. Buna karşılık, kardeşi Salim Güran'ın evlerden çok uzaktaki bir yere gittiğini, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde de olduğunu gösterir kayıtı ise gündeme getirmiyor. Rapora göre, Salim Güran'ın 22.47'den 22.55'e kadar Narin'in cesedinin gizlendiği yerde olduğu belirlendi. Raporda, "Salim Güran'ın HTS kayıtlarına göre olay günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer aldı.

AMCA YALAN SÖYLEDİ, KAYITLARDA BU DA VAR

Salim Güran'ın ifadesinde, 21 Ağustos'ta Uzunbahçe köyüne gittiğini beyan etmesine rağmen, yapılan çalışmalarda olay günü ya da gecesi Uzunbahçe köyüne gitmediği anlaşıldı. Belirlemeye göre, Salim Güran, cinayet günü değil iki gün önce bu köye gitti. Salim Güran, 19 Ağustos'ta saat 13.28 sıralarında söz konusu mevkideki mısır tarlasındaydı.

ASKERİ ÜS KAYITLARI YENİ DEĞİL

Duruşma öncesi tutuklu Enes Güran ile görüşmeleri ortaya çıkan baba ve oğlu, gülerek ve rahat biçimde sohpet etti, hatta fazla telefonla aradığı için kızdılar. 8 kişilik avukat ordusu tutan Güran ailesi, bir yandan medyayı suçluyor bir yandan televizyonlara sürekli açıklama yapıyor, sosyal medyadan paylaşım yapıp siliyorlar ve son olarak da iddianamenin tümünü çürütmeye odaklandılar.

Aile son olarak baz istasyonu kayıtlarını çürütmek için avukat ordusuyla basın toplantısı düzenledi. Yeni bir delil gibi sunulmasına rağmen aslında bu görüntüler dava dosyasında var ve cinayete ışık tutacak nitelikte olmadığı anlaşılmıştı, duruşma sırasında da izletildi. Baba Arif Güran, bu kayıtlara özel önem verdi fakat bu kayıtlar Nevzat Bahtiyar'ın tek katil olduğunu gösterir nitelikte değil. Ailenin avukatları, görüntüleri yurtdışı incelemeye göndermekten söz ediyor.