Narin cinayeti soruşturmasında yeni senaryo: Ağabeyi anne mi ısırdı?

Türkiye günlerdir Narin'in kim tarafından ve neden öldürüldüğü sorularının cevabını beklerken, devam eden soruşturmada her yeni gün, tüyler ürperten gelişmeler yaşanıyor. Savcılar, ağabeyin kolundaki ısırık yarasının anneye ait olabileceği ihtimali üzerine anne Yüksel Güran'ı hastaneye sevk etti. Annenin ağız ve diş modeli alındı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni senaryo: Ağabeyi anne mi ısırdı?

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Güran'ın ağız ve diş modeli alındı.

yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

OTOPSİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

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