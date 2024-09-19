Narin cinayetinde adli tıp raporu tamamlandı: Ağzı burnu kapatılarak, boynuna baskı yapıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda, "Narin Güran'ın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" tespiti yer aldı.

Narin cinayetinde adli tıp raporu tamamlandı: Ağzı burnu kapatılarak, boynuna baskı yapıldı

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de 'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDI MI?

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

"AĞIZ BURUN KAPANMASI VE BOYUNA BASKI"

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

ABİSİNİN KOLUNDAKİ DİŞ İZLERİ

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

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