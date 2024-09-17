Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın evinde arama yapıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile amcası Fuat ve eşi Hediye Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada akşam saatlerinde Narin’in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evinde, jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.